Ascolta l'annuncio di Conte alla tv, i cani abbaiano: scopre i ladri in giardino

Stava ascoltando l’annuncio sul nuovo Dpcm del premier Conte alla tv quando ha sentito i cani abbaiare. Si è affacciata e ha visto due sagome scappare nel buio. Erano i ladri.

Paura domenica sera per una donna residente in via Marina II a Marcelli. Mentre guardava la televisione in salotto insieme ai suoi familiari, attorno alle 21,30, i malviventi hanno tentato il colpo: si erano già introdotti nel giardino, ma sono stati costretti alla fuga dai cani.

La donna ha poi segnalato sui social un furgone nero sospetto che girava nella zona di Numana, ma non è detto che sia collegato con il tentato furto. Come riporta il Resto del Carlino, sull’episodio indagano i carabinieri.