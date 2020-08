Finestre lasciate aperte per il gran caldo, i ladri ne approfittano: nuovi raid in riviera

NUMANA - Non si ferma l’ondata di furti in riviera. Nuovi raid sono avvenuti nella notte tra giovedì e venerdì a Marcelli, dove sono stati denunciati due furti: i ladri sono scappati con monili d’oro e soldi. Un altro tentato furto è avvenuto in via Ischia: i malviventi sono stati messi in fuga dai vicini che, insospettiti dai rumori, si sono accorti della loro presenza. Indagano i carabinieri.

Un altro colpo era stato sventato mercoledì pomeriggio in via del Torrente, sempre a Numana, da una colf che ha sorpreso un ladro in giardino: l’ha visto scappare saltando dal muretto. In molti casi i ladri hanno approfittato delle finestre lasciate aperte per il gran caldo per intrufolarsi nelle abitazioni prese di mira.