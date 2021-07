Delfino morto sulla spiaggia: la carcassa era in decomposizione

Choc a Numana. La carcassa di un delfino è stata ritrovata ieri mattina sulla spiaggia davanti allo stabilimento Playa Ribe. A scoprire l'animale morto sono stati i bagnanti e subito è stata allertata la Capitaneria di porto e il vetrinario della Asl.

Le immagini, postate da un utente sul gruppo "Sei di Numana se", hanno suscitato la reazione commossa e sdegnata di molti utenti. Non è chiaro se il delfino sia stato portato a riva dal mare mosso degli scorsi giorni o se si sia spiaggiato per altre cause ma, a giudicare dallo stato di decomposizione, sarebbe morto da qualche giorno e trascinato a riva dalle mareggiate.