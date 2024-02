Mattinata choc al parco, 22enne si spoglia davanti a tutti e mostra le parti intime a una donna

JESI - Mostra le parti intime a una donna al parco del Ventaglio, rintraciato grazie all'dentikit fornito dalla signora. Il 22enne, ritrovato poco distante, è stato denunciato per atti osceni: a contribuire al riconoscimento sono stati anche altri testimoni. Tutto è successo ieri, in piena mattinata.

In via Sant'Ubaldo invece, un 40enne non si è fermato all'alt dei carabinieri. Dopo un breve inseguimento è stato bloccato, ma si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. E' stato denunciato anche lui.