Alluvione e procedure di emergenza, la Regione vuole istituire una commissione d'indagine interna

«Vi comunico che questa mattina ho scritto al segretario generale della Regione per chiedere di istituire, nelle forme previste dalla normativa regionale vigente, una commissione tecnica per svolgere un'indagine finalizzata all'accertamento della regolarità e dell'appropriatezza delle procedure adottate e dei comportamenti assunti da parte delle competenti strutture organizzative della Protezione civile regionale, in relazione all'evento alluvionale che ha colpito il nostro territorio, evidenziando eventuali disfunzioni e responsabilità. È un atto necessario a garanzia di tutti». Lo scrive su Facebook il presidente di Regione Marche, Francesco Acquaroli.