Nubifragi nelle Marche, più di cento interventi dei vigili del fuoco in varie zone della regione

Sono stati più di 100 gli interventi dei vigili del fuoco per un'ondata di maltempo che ha colpito varie zone della regione, in particolare con brevi bombe d'acqua e vento che hanno causato la caduta di alberi su strade, allagamenti di sottopassi e scantinati. I vigili del fuoco hanno anche recuperato alcuni veicoli. Dalle nove sono stati 30 gli interventi in provincia di Pesaro Urbino, 30 nel Fermano, 20 in provincia di Ancona, con situazione particolarmente critica a Jesi, dieci nell'Ascolano e cinque in provincia di Macerata.

A Jesi sono stati chiusi i sottopassi chiusi, si sono registrati allagamenti di strade e cantine, oltre a qualche albero caduto. Nella zona si è abbattuto un nubifragio, breve ma molto intenso, in tarda mattinata che ha causato disagi alla viabilità e qualche danno. Mobilitati i vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno eseguito numerosi interventi. Una vettura è rimasta bloccata nel sottopasso di via Marconi, con una persona imprigionata all'interno che è stata poi aiutata dai pompieri. Chiuso anche il sottopasso dello svincolo per Jesi est della Statale 76. Nel quartiere ex Smia un albero è finito sulla sede stradale; in tutta la città si sono verificate cadute di rami e di qualche insegna.