Va a nozze con un altro mentre è ancora sposata, donna a processo per bigamia

ANCONA – Amarsi sempre, sposarsi mai. Un detto a cui non ha di certo badato una 38enne che a nozze è convolata due volte, senza però mai divorziare dalla prima unione. Questo le è costato un rinvio a giudizio per bigamia. La donna infatti andrà a processo e il procedimento si aprirà il prossimo 24 ottobre, al tribunale di Ancona. La sua colpa è di aver lasciato il marito, dopo venti anni di matrimonio e tre figli alle spalle, volando fino a Santo Domingo dove ha sposato un 28enne di cui si era invaghita. Le nozze risalgono ad aprile del 2021. Pochi giorni prima l'imputata, difesa dall'avvocato Alessandro Sorana, aveva comunicato al coniuge che lo lasciava e che voleva separarsi da lui. Si era rivolta anche ad un legale ma le pratiche non erano state nemmeno avviate in tribunale. Senza pensarci troppo era partita per la meta esotica e si era spostata.

Il marito, con cui aveva vissuto fino a poco tempo prima a Jesi, ha scoperto le nozze e l'ha denunciata. Entrambi sono originari della Repubblica Dominicana ma per anni hanno vissuto a Jesi. A mettere la pulce nell'orecchio del marito erano stati dei connazionali che avevano saputo delle nozze bis. L'uomo, che si è costituito parte civile con l'avvocato Rino Bartera, ha trovato i documenti del matrimonio oltreoceano e con quello si è rivolto ai carabinieri. E' stato il giudice Alberto Pallucchini che oggi ha rinviato a giudizio la donna. L'imputata ha provato a spiegare che pensava fosse sufficiente comunicare la separazione per rifarsi una nuova vita ma non è servito a farle evitare il processo.