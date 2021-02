In giro di notte in macchina, rifiuta l'alcool test: nei guai un 45enne

Nella notte tra sabato e domenica i militari lo hanno notato procedere in modo incerto in via Flaminia

Fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Ancona mentre guida di notte in via Flaminia. Visibilmente alterato rifiuta di sottoporsi all'alcool test e così finisce nei guai. E' quanto accaduto ad un uomo originario del Camerun nella notte tra sabato e domenica.

Il 40enne, stando a quanto riportato dalle forze dell'ordine, stava guidando in maniera piuttosto incerta la sua vecchia Fiat 600 e, alla richiesta dei militari di soffiare nel palloncino, si è rifiutato di eseguire il test. Per questo è stato denunciato, gli è stata ritirata la patente e la macchina è stata sequestrata. Tra l'altro si trovava fuori casa dopo le 22 e dunque è scattata anche la multa per violazione del coprifuoco. Oltre a lui, durante il fine settimana altre nove persone sono state sanzionate dai militari dorici per non aver rispettato l'orario di rientro imposto dalle normative anti contagio.