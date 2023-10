Ancona, che festa! La Notte (bianca) che volevi è un "test" per Capodanno

ANCONA - Lo "Zoo di 105" è stato solo la punta dell'iceberg. Piazza Cavour gremita per lo spettacolo più atteso. E poco importa che sia iniziato poco prima di mezzanotte. Già, perché per quell'ora la città era ancora (tanto) sveglia. La Notte Bianca ha animato circa 35mila persone nelle cinque piazze attrezzate per la festa. Negozi aperti, ma boom anche per la ristorazione: trovare un tavolo libero nei dehors lungo i corsi era praticamente impossibile.

Centro colorato, in corso Amendola invece di colore ne ha fatto da padrone uno: il bianco. Commercianti vestiti in bianco, arredi con lo stesso colore e pullulare di magliette monocolore. Piazza del Papa, tra le prime a riempirsi, è stata invece il tempio del jazz e del blues. In piazza Roma, Mario Cacciani e la Hit Band hanno tributato Lucio Battisti. In piazza Pertini, l'assessore Angelo Elinatonio si è cimentato nientemeno che alla batteria, salendo sul palco con i The Cave.

Prova dunque superata, stando ai numeri, e Ancona inizia a pensare al Capodanno. «Tutto questo fa parte di un percorso che arriverà fino al Natale- ha detto il sindaco Daniele Silvetti dal palco di piazza Cavour- La città non solo risponde, ma ospita anche tante persone dai centri limtrofi. Io sono partcolrmente felice perché volevamo riportare la gente ad Ancona e ci siamo riusciti. Abbiamo mantenuto la promessa di rimettere in piedi una città che aveva tanto bisogno di essere più dinamica e rumorosa. Agli eventi hanno risposto in tanti, grazie ai commercianti abbiamo reso questa notte bianca la notte che volevamo». Sulla stessa linea Angelo Eliantonio: «Questa è l'Ancona che vogliamo, quella che porta gente da fuori. Ora sotto con il Cpodanno».