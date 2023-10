Alcol a due 16enni durante la Notte Bianca, altro locale chiuso e titolare multato

ANCONA - Continua la scia delle chiusure temporanee disposte dal Questore Cesare Capocasa a seguito dei controlli effettuati dalla Questura dorica durante la Notte Bianca.

Questa volta il Questore ha emesso un provvedimento di chiusura temporanea ai danni di un centralissimo locale di via Gramsci che dovrà abbassare le serrande per 15 giorni. La chiusura è dovuta al fatto che il titolare del locale, la serata della notte bianca, avrebbe somministrato bevande alcoliche a due giovanissime ragazze, di 16 anni. Per quanto accaduto il titolare è stato sanzionato con due verbali da 333 euro.

"I pubblici esercenti - fa sapere la Questura - che gestiscono bar e ristoranti hanno l'obbligo giuridico di chiedere in visione un documento di identità nei casi in cui a la bevanda alcolica sia chiesta da un soggetto che per fattezze e caratteristiche somatiche faccia pensare che possa essere un minore. Vale la pena ricordare che le foto del documento sul cellulare, spesso modificate e contraffatte da apposite app, non hanno alcun valore giuridico".