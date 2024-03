«Denunceranno sua figlia, servono 4800 euro». Ma l'abile nonnina sventa la truffa

ANCONA – L’ennesimo tentativo di truffa al telefono, con la solita richiesta di soldi necessaria per venire incontro ai sopraggiunti guai giudiziari di un caro parente. Ma stavolta un’arzilla nonnina non è caduta nella trappola, ed intuendo il raggiro, ha subito allertato telefonicamente le forze dell’ordine, evitando così un altro triste inganno perpetrato ai danni di persone indifese.

Tutto nasce da una telefonata arrivata sul suo cellulare da un numero privato. All’anziana, sola in casa, è sembrato di riconoscere la voce di sua nipote. La donna ha cominciato a rivolgerle alcune domande sul suo indirizzo di casa, per poi passare la linea ad un uomo che ha provato ad avere informazioni specifiche sul suo conto corrente. L’anziana ha subito interrotto la comunicazione, per poi essere contattata direttamente al numero della linea fissa, dove si è puntualmente materializzata la richiesta di una somma pari a 4800 euro per evitare una denuncia a sua figlia, con tanto di specifiche direttive per la consegna del denaro ad un incaricato che sarebbe venuto ad effettuare il ritiro presso la sua abitazione.

Con sangue freddo e spirito di iniziativa, la donna ha subito chiamato il numero di emergenza richiedendo l’aiuto delle forze dell’ordine, al quale ha successivamente raccontato la disavventura capitatale, alla presenza della nipote che nel frattempo l’aveva raggiunta.