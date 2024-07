«Nonna ho bisogno di soldi», da Napoli ad Ancona per truffare un'anziana: banditi in fuga

ANCONA - Nelle scorse ore la Polizia di Stato ha eseguito un doppio arresto grazie all'operato congiunto della Squadra Mobile dorica e dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, in seguito a una truffa aggravata messa in atto da due giovani di origini napoletane ai danni di una donna di 95 anni.

La truffa

Nella tarda mattinata di giovedì, una pattuglia automontata della Squadra Mobile, ha intercettato nei pressi di Borgo Rodi un'autovettura sospetta con a bordo due giovani. Dopo aver intimato l'alt, il conducente ha tentato una fuga precipitosa, cercando anche di investire un agente che era sceso dal mezzo di servizio. Inizialmente i banditi sono riusciti a dileguarsi ma, dopo circa un'ora, l'auto è stata localizzata. A bordo c'era solo uno dei due giovani, mentre l'altro era stato fatto scendere per nascondere il bottino. Poco dopo, il secondo complice è stato individuato presso la stazione ferroviaria di Ancona, dove stava tentando di prendere un treno per lasciare la città. Durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di numerosi monili d'oro (20 pezzi, per un peso complessivo di oltre due etti), riconosciuti in seguito dalla vittima tramite individuazione fotografica. Dalla denuncia presentata, è emerso che la truffa è iniziata con una telefonata alla vittima, nella quale un uomo si è spacciato per suo nipote, dichiarando di avere urgentemente bisogno di 4.000 euro per risolvere un problema con l'Ufficio Postale. Il truffatore, fingendosi preoccupato, ha convinto l'anziana a consegnare l'oro a un falso agente della Questura che sarebbe passato a ritirarlo. Poco dopo, un complice si è presentato alla porta della donna, che gli ha consegnato tutti i suoi gioielli per un valore di circa 11.000 euro.

Grazie all'attività investigativa, i due truffatori sono stati arrestati per truffa aggravata commessa in concorso. Entrambi, nati nel 2001 e nel 2004, con precedenti penali, sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Montacuto – Ancona, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. I monili d'oro sono stati restituiti alla vittima durante la denuncia presentata agli Ispettori della Squadra Mobile.