Non vedono la vicina ed allertano il 112, ma era ricoverata in ospedale da giorni

ANCONA – Non la vedevano da tre giorni, ed è scattata la preoccupazione da parte di alcuni inquilini di uno stabile in via Persiani, che non avevano più notizie della loro vicina. Da qui la chiamata al 112, per segnalare l’accaduto, dettata dalla preoccupazione per le condizioni della donna.

Sul posto, oltre al personale sanitario della Croce Gialla, anche i vigili del fuoco, che avevano incominciato a studiare il modo per entrare nell’appartamento. Ma proprio al momento di avviare le operazioni per introdursi nell’abitazione, è stata un’inquilina del piano superiore a spiegare che la donna era portata in ospedale, dove è tuttora ricoverata, svelando così i motivi della sua assenza.