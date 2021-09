Covid, 21 in terapia intensiva nelle Marche: «19 di loro non vaccinati»

Terapie intensive, 21 i ricoverati di cui 19 non vaccinati. E’ il dato comunicato in consiglio regionale dall’assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini. Per quanto riguarda le due persone ricoverate, l’assessore ha specificato che si tratta di pazienti con comorbidità.

Una proporzione che, concludeSaltamartini: «Dimostra che i vaccini non impediscono di contrarre il virus, ma evitano gravissime conseguenze».