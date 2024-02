«Non risponde al citofono, vedo la sagoma immobile». Pensa al peggio ma l'amica si era solo addormentata

ANCONA - Non risponde al telefono né al citofono. Si pensa ad un malore, si era solo addormentata. A chiamare la polizia è stato un conoscente della 40enne. Arrivati sul posto, in zona Posatora, gli agenti hanno telefonato e citofonato. L'uomo ha anche spiegato di aver visto dalla finestra la sagoma immobile della signora. A quel punto sono arrivati anche i vigili del fuoco per un ingresso forzato in casa.La donna era fortunatamente in perfetto stato di salute.