Non risponde al telefono, trovato morto in casa

ANCONA- Non risponde al telefono, un anziano di 85 anni trovato morto in casa. Ieri i familiari non riuscivano a contattarlo e così hanno allertato i soccorsi. Sul posto, in via Flaminia nei pressi della stazione di Torrette, sono intervenuti i vigli del fuoco, i carabinieri e la croce Gialla. Riusciti ad entrare nell’appartamento, hanno scoperto il cadavere dell’uomo. Probabilmente il decesso risale a qualche ora prima del ritrovamento.

