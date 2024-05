Non risponde al telefono da due giorni: colta da un malore, non riusciva ad alzarsi

ANCONA – Non rispondeva alle telefonate da due giorni, e la preoccupazione generata dalle chiamate senza risposta ha portato ad avvertire il personale sanitario. La Croce Gialla è pertanto intervenuta in zona via Ascoli Piceno per soccorrere una donna all’interno del suo appartamento.

Necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco, alla presenza delle volanti della Questura, che hanno rotto un vetro per entrare nell’abitazione dove è stata ritrovata una 54enne colta da malore (ed impossibilitata a mettersi in contatto con qualcuno per chiudere aiuto) che è stata trasportata all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità.