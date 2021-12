Locale in affitto, ma il precedente titolare del Noir ora rischia la licenza

JESI - Cede il Noir di Jesi in affitto a un gestore che, dai controlli della Questura, non ha i titoli necessari. Il precedente titolare dovrà ora pagare una sanzione amministrativa tra i 256 e i 1032 euro. Non solo. Dopo la notifica di questa mattina il Comune di Jesi valuterà la possibilità di revoca della licenza a carico dell'effettivo titolare.

Il locale era stato già chiuso dopo un controllo effettuato il 14 novembre, durante il quale i poliziotti avevano accertato l’inosservanza delle normative anti-Covid. Nello specifico, baristi e personale addetto alle sale da ballo, secondo la ricostruzione della Questura, non indossavano le mascherine così come gli stessi clienti.