No vax protestano sotto casa del sindaco: «Miei figli spaventati, siete squadristi»

Decine di persone si sono presentate nella serata di ieri in pieno centro storico. Non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino che ha definito così i no vax

«Manifestazione no-vax sotto casa mia. Da non credere. E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete neanche cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale, come ha detto il Presidente Mattarella». Sono queste le parole del sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che ha commentato il raduno di no-va sotto il suo appartamento, in pieno centro storico. Ieri sera infatti decine di persone si sono date appuntamento proprio nei pressi dell'abitazione de primo cittadino, urlando e citofonando mentre la sua famiglia era in casa. «Le responsabilità sono anche delle forze dell'ordine - ha commentato in collegamento con Zona Bianca, su Rete 4 - non esiste che le proteste arrivano sotto le case dei sindaci».

Sulla vicenda è arrivato il commento anche di Enrico Letta: «Vai avanti Matteo Ricci, siamo con te». E' questo il tweet del segretario del Pd, indignato per quanto accaduto al sindaco di Pesaro.