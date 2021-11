Positivo: «Il virus non c'è, vengo in ospedale per non stare solo di notte»

ANCONA - Positivo da 24 ore, ma totalmente asintomatico: «non mi sono vaccinato, perché non credo al virus». Il 60enne anconetano ha comunque chiesto di essere portato in ospedale. Perché? Non voleva trascorrere la notte a casa da solo. Questo è quanto ha raccontato agli operatori sanitari.

E’ successo ieri sera, protagonista un uomo che ha chiamato il 118 spiegando di essere positivo al Covid. Nella casa di via Martiri della Resistenza è arrivata la Croce Gialla, l’uomo è stato portato a Torrette ma non aveva nessun sintomo. Ai medici ha spiegato che voleva solo passare la notta non da solo a casa. E’ rimasto nell’area Covid, in quel momento vuota.