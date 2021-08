I "no Green pass" sfilano per le vie del centro: nuove proteste in città

Il corteo dei contestatori del green pass si è radunato ieri pomeriggio, 28 agosto, a Jesi. Un gruppo di persone, brandendo cartelli e slogan, si è spostato da Piazza Federico II e ha percorso via Pergolesi per poi fermarsi davanti piazza della Repubblica. Le vie del centro jesino, già affollate per l'iniziativa Sbaracco, hanno visto protagonisti i contestatori della certificazione verde e delle misure governative per l’accesso ai ristoranti e ai locali al chiuso.

Intanto il Comune ha fatto sapere che a settembre torneranno le tradizionali fiere di San Settimio che, dopo un anno di stop, sono pronte a ripartire. Si potrà accedere previa esibizione del green pass e verranno effettuati controlli a campione. Saranno 460 gli ambulanti presenti, quelli con concessione pluriennale degli spazi, per le giornate dal 23 al 25 settembre.

A proposito di appuntamenti, salta la Notte azzurra dello sport 2021. "Troppi vincoli con il Covid per quel tipo di manifestazione", ha fatto sapere rammaricata l'amministrazione pochi giorni fa.