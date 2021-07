Lite al Passetto, uno ha coltello e stella a cinque punte: "ninja" denunciato

Litiga con il titolare di un esercizio commerciale perché non vuole pagare il conto, bagarre ieri al Passetto. A scaldare gli animi è stato un 36enne, senza fissa dimora, armato letteralmente come un ninja: coltellino e stella a cinque punte. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento di una squadra delle Volanti.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha inizato ad aggredire verbalmente gli agenti ed ha anche provato a d aggredirne uno. E' stato portato in questura e denunciato per possesso ingiustificato di armi, resistenza e oltraggio. Gli agenti della divisione Anticrimine gli hanno notificato anche un foglio di via dal capoluogo dorico.