Bar trasformati in night club: a due locali è stata revocata la Scia

I Comuni di Ancona e Montemarciano hanno revocato rispettivamente le licenze Scia (segnalazione certificata di inizio attività) dei locali “Blue moon” e “Venus Bar”, su segnalazione della questura alla prefettura di Ancona. I due locali erano stati trasformati in night club, svolgendo di fatto attività di intrattenimento senza avere mai conseguito la licenza per il pubblico spettacolo come prevede la legge «mettendo in tal modo a repentaglio la pubblica sicurezza ed incolumità».

I controlli erano scattati nel mese di gennaio e febbraio da parte della Squadra Amministrative di Sicurezza della Questura e del Commissariato di Senigallia, ed erano focalizzati al rispetto delle norme anti-pandemia e delle disciplina del Tulps. Il “Blue Moon” di Vallemiano era stato chiuso per venti giorni, nell’ottobre 2021, a seguito di una violenta rissa avvenuta all’interno del locale e proseguita all’esterno. Lo scorso 15 gennaio il locale è stato nuovamente chiuso per cinque giorni, per violazione delle norme di contenimento del Covid-19. Ancora a 20 gennaio 2022 il questore di Ancona aveva emesso un nuovo provvedimento di chiusura del locale per 20 giorni poiché lo stesso si era trasformato in un night con tanto di ballerine che intrattenevano i clienti, una delle quali non era stata regolarmente assunta.

Per quanto riguarda il Venus, sempre il questore di Ancona aveva emesso l’8 febbraio 2022 un provvedimento di chiusura perché, allo stesso modo del Blue Moon, il locale si era trasformato in un night con alcune ballerine che intrattenevano i clienti senza essere regolarmente assunte. I fatti accaduto hanno permesso di avanzare ai Comuni la proposta di revoca dell'autorizzazione Scia. «Conseguentemente il Suap del Comune di Ancona - fa sapere la questura - ha revocato la licenza Scia lo scorso 18 marzo, mentre il Suap de “Le Terre della Marca Senone” cui aderisce il Comune di Montemarciano, lo aveva già fatto in data 10 marzo scorso».