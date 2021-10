Rapina, incendi e droga: i protagonisti della rissa al night club. Locale chiuso 20 giorni

Il Questore di Ancona ha deciso di chiudere per 20 giorni il night club “Blue Moon”, nel quartiere di Vallemiano, sulla base degli accertamenti effettuati a seguito della grave rissa dello scorso 3 ottobre.

Dalle indagini della polizia è infatti emerso infatti come i protagonisti, trovati riversi in strada e sanguinanti, erano quasi tutti gravati da precedenti per reati gravi tra cui oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, rapina aggravata, ubriachezza molesta, incendio, spaccio di stupefacenti, furto in abitazione, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali. Inoltre, sempre nella zona, gli agenti avevano trovato e sequestrato un coltello da cucina di 32 centimetri ed una bottiglia di birra infranta, verosimilmente utilizzati nella colluttazione.

Già nel luglio 2020 all’interno del "Blue Moon" si erano verificati dei fatti che avevano destato forte preoccupazione per la pubblica sicurezza, con un cliente del locale, già conosciuto alle forze dell'ordine, che al tempo aveva minacciato pesantemente una persona presente. Sempre nel luglio 2020 una Volante della Questura era dovuta intervenire per una accesa lite tra un cliente ed il personale del locale. L’avventore aveva vistosamente perso sangue, riferendo di essere stato picchiato all’interno del locale. I motivi di quest’ultima aggressione sarebbero riconducibili al fatto che il cliente aveva preteso prestazioni sessuali ad una donna presente nel night club, mentre si trovavano in una sala riservata. Il Questore di Ancona ha ritenuto che il susseguirsi di questi fatti potesse creare forte allarme sociale, anche in relazione alle recenti segnalazioni dei residenti della zona. Per questo, in mattinata, il personale della Squadra amministrativa e di sicurezza della Questura ha notificato il provvedimento di chiusura del locale ed apposto l'apposito cartello.