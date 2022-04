Addio a Nicolò Mazzola: l'amato infermiere si è spento a soli 28 anni

ANCONA - Nicolò Mazzola era un infermiere con tanta voglia di fare e di aiutare. Purtroppo il suo sorriso luminoso e la sua anima gentile si sono spenti a soli 28 anni gettando nello sgomento amici, colleghi e conoscenti. Un male incurabile lo ha strappato all'affetto dei suoi cari.

Originario della Puglia, Nicolò si era laureato alla Politecnica delle Marche per poi essere assunto all'Inrca di Ancona. Dopo gli studi aveva lavorato in una residenza per gli anziani e poi all'opedale con un contratto Covid nella Pneumologia dell'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Aveva scelto di vivere nella cittadina e qui aveva trovato tante persone che gli volevano bene. I funerali si terranno nella sua città natale, Molfetta, oggi pomeriggio. Intanto su Facebook sono tante le persone che esprimono il loro dolore per la morte di Nicolò: «Nella mia memoria - scrive Annalisa - restano tanti momenti condivisi, ed io come educatrice sono cresciuta grazie a voi e al vostro affetto. In questa foto di 15 anni fa, in questo abbraccio rivedo un "piccolo" Nicolò Mazzola sempre sorridente, gentile, buono. Un'anima giovane e bella. Tu sei questo, tu sei pace, ora più che mai» mentre l'amica Costanza gli dedica una poesia: «...Amico era ieri, le vele le hai spiegate ormai. Che fai se stai lì da solo, in due più azzurro è il tuo volo. Amico è bello. Amico è tutto, è l'eternità».