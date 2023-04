Centro blindato, arriva il magistrato Nicola Gratteri

CORINALDO – Tre giorni in cui si affronterà un tema importante, quello della paura, in molte delle sue sfaccettature, la iatrofobia, la paura dei medici, atelofobia, la paura di non sentirsi all'altezza, la tanatofobia, la paura della morte o dell'idea della propria mortalità, la allodoxofobia, la paura delle opinioni degli altri, la matofobia, la paura della matematica. Proprio con il tema “La paura” si apre oggi pomeriggio il convegno della medicina legale che porterà tra i relatori anche il magistrato che combatte la 'Ndrangheta, Nicola Gratteri, procuratore a Catanzaro. Il massimo esperto di associazioni malavitose sarà domani mattina al convegno che aprirà con un intervento alle 9. Per questo la cittadina è blindata in questi giorni. Gratteri vive sotto scorta e domani interverrà sul tema con “La paura nella società e la società nella paura”. Il suo intervento sarà relativo alla iatrofobia. Moderatore del convegno di medicina legale sarà Andrea Mancini.