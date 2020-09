Inquinamento del torrente Nevola, individuati e denunciati i responsabili

Nei giorni scorsi, durante il servizio di presidio del territorio, la polizia provinciale di Ancona ha osservato un rilevante inquinamento del torrente Nevola. Immediatamente sono stati avvisati i tecnici dell'Arpam per i campionamenti delle acque. Le indagini, condotte dal personale di vigilanza della Provincia di Ancona, hanno permesso di individuare i responsabili, che sono stati denunciati all'Autorità giudiziaria. In attesa dell'esito delle analisi, le indagini proseguiranno anche nei prossimi giorni per accertare responsabilità anche di altri soggetti.

