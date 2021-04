Dramma al Salesi, neonata muore a 4 giorni dalla nascita: gemellina ricoverata

Il malore in casa, inutili i soccorsi

E’ arrivata al Salesi sabato notte in arresto cardio-respiratorio, è morta dopo appena 4 giorni di vita. I medici non hanno potuto fare nulla per salvare la neonata.

La piccola ha accusato i problemi di salute in casa. Secondo quanto è stato possibile ricostruire è stata la mamma, infermiera, la prima a soccorrerla dopo lo strano pallore notato dal papà. Le manovre salvavita sono proseguite poi sull’ambulanza da parte dei sanitari del 118. Non c’è stato però nulla da fare, neppure all'arrivo all'ospedale pediatrico. Sarà ora l’autopsia a chiarire la cause del decesso. A scopo precauzionale, è stata ricoverata anche la sorella gemella.