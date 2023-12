«Al parco non ci vai». Botte e insulti alla neo mamma: condannato a 5 anni per maltrattamenti e stalking

ANCONA – Geloso al punto che le avrebbe vietato di uscire con le amiche, di organizzarsi la vita come meglio voleva, arrivando a percuoterla e ad offenderla se lei si ribellava. «Al parco non ci vai», le diceva quando lei, diventata mamma a 18 anni, voleva uscire un po' per concedersi una passeggiata. Il sogno di farsi una famiglia felice si è presto infranto per una ragazza anconetana che ha denunciato il suo compagno ai carabinieri. Con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e stalking l'uomo, oggi 34enne, è finito prima a processo e poi è stato condannato a 5 anni di reclusione. Il verdetto è uscito nei giorni scorsi, al tribunale di Ancona, dove l'imputato era difeso dall'avvocato Claudia Manzotti. Ad emettere la pesante sentenza è stato il giudice Pietro Merletti che ha condannato l'uomo anche a risarcire la vittima di 60mila euro. I fatti risalgono ad un periodo che va dal 2016 al 2018. La ragazza, che oggi ha 24 anni, era rimasta incinta subito all'inizio della love story.

Lui, sentendosi più grande, avrebbe preso il controllo del rapporto, pretendendo di controllarla e criticandola di continuo. «Non sei una brava madre, non cresci bene il bambino». La coppia avrebbe convissuto insieme solo due mesi, dai parenti di lei, litigando di continuo. Lui l'avrebbe denigrata, percossa e minacciata. Nel 2017 lei si decide a lasciarlo e lui inizia a perseguitarla. Telefonate a tutte le ore, messaggi al cellulare. Un giorno gliene avrebbe spediti almeno 50. Poi l'avrebbe seguita e tormentata. Questo ha portato le forze dell'ordine a chiedere e ottenere dal gip un divieto di avvicinamento alla ragazza. L'uomo non abiterebbe più nelle Marche. Al processo non è mai andato. Ora sarebbe al nord Italia per lavoro. La vittima era parte civile con l'avvocato Valentina Copparoni.