Controlli nei kebab, titolare sorpreso senza copricapo e con i tavolini fuori senza permesso: multato

ANCONA - Senza copriabiti e copricapi e con tavolini fuori da locale senza il necessario permesso, occupando abusivamente il suolo pubblico. E' questo il bilancio dei controlli effettuati nei kebab della città dalla Squadra Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Ancona.

Gli agenti, in collaborazione con l'Asur Marche, nel pomeriggio di ieri ha multato il titolare di un kebab di Corso Carlo Alberto dopo averlo sorpreso senza copriabito. Per lui scattata una sanzione di 300 euro. Qualche ora dopo, verso le 18, gli agenti si sono spostati in un altro laboratorio kebab. Il proprietario dovrà pagare oltre 2mila euro di multa. Il motivo? Al momento del controllo non indossava nè il copriabito nè il copricapo. Inoltre l'uomo aveva sistemato fuori dal suo locale dei tavolini e delle sedie senza avere i permessi, occupando abusivamente il suolo pubblico.