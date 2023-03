Articoli per la casa e per fumatori venduti irregolarmente: chiuso un negozio

MACERATA - Quattromila articoli per la casa e giocattoli privi delle informazioni sui materiali utilizzati, le precauzioni per l’uso e le istruzioni per la sicurezza. La Guardia di finanza ha chiuso per 5 giorni un esercizio commerciale di Macerata. Nel corso del controllo, inoltre, i militari hanno sequestrato anche 8.000 articoli per fumatori, soggetti ad imposta di consumo ma irregolarmente detenuti: il titolare non aveva la licenza per la vendita di generi di monopolio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il titolare dell’attività, a cui sono state comminate sanzioni per circa 10.000 euro, è stato quindi segnalato sia alla Camera di Commercio che all’Agenzia delle Dogane e Monopoli.