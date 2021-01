Life 120 apre ad Ancona, in 400 per la dieta centenaria di Panzironi

Mentre tanti negozi in città si arrendono, in via De Gasperi apre il negozio Life 120, un marchio creato da Adriano Panzironi. La sua dieta promette di vivere fino a 120 anni

Ad Ancona è sbarcato il negozio di integratori e prodotti alimentari Life 120, il marchio creato da Adriano Panzironi, giornalista e autore del libro "Vivere 120 anni", una guida alimentare che «affonda le radici nel passato, quando l’uomo era esente dalle malattie degenerative, oggi chiamate comunemente "malattie moderne"». Girando tra gli scaffali si trova di tutto: dal capocollo alle salsiccie, dalle creme per il viso ai cornetti, i biscotti, gli integratori di vitamine e l'immancabile merchandising. Insomma, l'universo Panzironi si snoda tra le mura di via De Gasperi, 21.

Per entrare serve la prenotazione (che viene fatta chiamando il call center) e a mezzogiorno in fila ci sono già una treninta di persone. Stando alle parole dello stesso Panzironi presente all'inaugurazione «Ci sono quasi 400 invitati e li abbiamo distribuiti dalle 9 di mattina alle 8 di sera per evitare assembramenti». In attesa ci sono giovani e anziani, donne e uomini, tutti muniti di tagliandino numerato. Sono in attesa di entrare in negozio e di fare un colloquio con l'ideatore di questa dieta che promette di allungare la vita seguendo un regime alimentare di sole proteine, eliminando cioè pizza, pane, riso, legumi, e aggiungendo prodotti in pillole dell'omonimo marchio. «Qui ad Ancona ci sono più di 500 famiglie che seguono questo stile di vita - dice Panzironi - e grazie alla presenza di questo negozio potranno usufruire tutti i giorni dei prodotti, risparmiando sulle spese di spedizione del negozio online. Inoltre le persone possono seguire in maniera più precisa la dieta visto che qui ci sono prodotti che aiutano in qualche modo a sostituire gli elementi come pasta e pizza che sono davvero dannosi per la salute».

In un momento in cui le attività commerciali anconetane dimezzano i fatturati a causa della pandemia c'è chi, come Panzironi, decide di aprire uno spaccio stracolmo di prodotti: «E' una controtendenza - prosegue - perché il metodo funziona e il mercato segue la richiesta. In Italia più di un milione e mezzo di italiani seguono questo stile di vita, siamo un popolo che ha bisogno di seguire questa dieta. Le persone prediligono le nostre cioccolate che sono realizzate da un maestro cioccolatiere marchigiano e che hanno una quantità di carboidrati del 5 per cento, a differenza delle altre cioccolate che possono arrivare anche al 60%, poi vanno per la maggiore i sostituti del pane e la carne biologica».

Fuori in attesa c'è anche Giuseppe, un uomo di 79 anni che viene da Falconara e scalpita per entrare a conosere il suo mentore: «Il metodo Panzironi funziona - esclama - lo garantisco. Ho quasi ottant'anni e ho l'energia di un trentenne. La mia depressione è sparita dopo un sei mesi di dieta. Questa apertura è una sfida per chi non crede nella sua dieta. Oggi quello che ci rovina è l'alimentazione ma basta così poco per migliorare. Oggi comprerò la vitamina C e la vitamina D ma ho richiesto anche altri prodotti alimentari». Sui prezzi poi precisa: «E' vero, costano un po' di più ma sono diversi dai prodotti che puoi trovare al supermercato. Io li consiglio a tutti, mi hanno cambiato la vita».