Entra nel negozio di alimentari e lancia un sanpietrino in testa al titolare

ANCONA – Raccoglie un sanpietrino da terra e dopo essere entrato nel negozio lo lancia in testa al titolare. L'aggressione si è consumata nel pomeriggio di oggi, attorno alle 17, in piazza Ugo Bassi. Un uomo è entrato in un alimentari con in mano la pietra che aveva raccolto da un cantiere lì vicino. Si è diretto verso il commerciante, un 27enne, di nazionalità straniera e lo ha colpito brutalmente. Il negoziante è rimasto ferito e ha avuto bisogno dei soccorsi sanitari. Sul posto è arrivata una ambulanza della Croce Gialla che lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Non è grave. Al Piano è arrivata anche la polizia per ricostruire l'accaduto e procedere nei confronti dell'aggressore. Ignote le cause dell'aggressione.