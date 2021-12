Continua a rubare nei negozi nonostante la condanna: scatta la sorveglianza speciale

Condannata per diversi furti in città. Le erano state concesse diverse misure di prevenzione ma il suo comportamento non era mai cambiato. Così nei suoi confronti, su disposizione del tribunale di Ancona, sezione Misure di prevenzione, è scattata l’applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Per un anno non potrà uscire di casa dopo le 21,30 o prima delle 7 del mattino.

La donna in tutti questi mesi ha preso parte a diversi furti commessi in centro ad Ancona in vari negozi. Per il questore, dunque, il suo comportamento ha messo in concreto pericolo la sicurezza e la tranquillità pubblica. Nonostante l’arresto, la condanna e l’avviso orale nel 2018, non ha mai smesso infatti di commettere reati. Considerate le condanne già riportate e l’attuale segnalazione per plurimi furti, per lei è scattata la misura della sorveglianza speciale.