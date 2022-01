Segue il navigatore ma esce di strada: attimi di tensione per un camionista

Il navigatore lo porta fuori strada, il camion non riesce più a fare manovra per riprendere la giusta via. E' quanto accaduto oggi pomeriggio alle 14,15 circa a Fabriano in via Biondi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La squadra di Fabriano, coadiuvata da una pala gommata e dall'autogrù, proveniente dalla centrale di Ancona, ha provveduto a rimettere il mezzo pesante in modo tale da poter riprendere la strada per poter continuare il proprio lavoro. Non si segnalano danni a persone.