Troppi brindisi durante il pranzo di Natale, poi si mettono alla guida ubriachi: denunciati

ANCONA - Hanno pensato bene di mettersi alla guida prima di smaltire la sbornia del pranzo più importante dell’anno. Così, sulla Flaminia, i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno sorpreso, all’altezza della stazione di Palombina e nei pressi della piattaforma Bedetti, un 44enne residente ad Ancona ed un 50enne di Falconara.

Nel primo caso l'uomo, sottoposto all’accertamento alcolemico, è risultato positivo per un tasso di circa 1,8 grammi per litro. Per lui una denuncia penale e l’immediato ritiro della patente di guida. Analogamente è accaduto poco più avanti, sempre sulla Flaminia, all’altezza della piattaforma Bedetti. Lì un 50enne, già colpito dalla sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza, è stato sorpreso nuovamente al volante con un indice di poco superiore ad un grammo per litro. Più gravi le conseguenze per lui, ovvero denuncia penale per lo stato di ebbrezza ma con la contestuale revoca della patente ed il divieto di conseguirla nei prossimi due anni. Inoltre al 50enne è stato imposto anche il sequestro amministrativo dell’autovettura. Entrambi i soggetti, al termine degli accertamenti, sono rientrati a casa a piedi.