Natale sicuro a Fabriano, task force delle divise in centro: controlli raddoppiati

FABRIANO - Controlli a tappeto su tutto il territorio per garantire un Natale sicuro. Così gli agenti della polizia e dei carabinieri, su indicazione del Questore di Ancona, cesare Capocasa, intensificano le attività di prevenzione. In particolare sono stati svolti servizi straordinari di controllo nelle aree del centro maggiormente affollate. E, viste le condizioni meteo dei giorni scorsi, il contingente impiegato ha monitorato scrupolosamente alcune zone a rischio allagamento come il sottopassaggio di Via Martiri della Libertà e le aree limitrofe ai Giardini Pubblici Regina Margherita, nonché le vie che conducono al locale presidio ospedaliero. Ad ogni modo le abbondanti precipitazioni non hanno provocato significativi problemi.

I festeggiamenti

Dopo il match tra Marocco e Portogallo che ha visto la squadra nordafricana co quietare la semifinale si sono svolti alcuni festeggiamenti in piazza del Comune. Un clima assolutamente sereno e di gioia composta, ma le forze di polizia e carabinieri hanno comunque preferito essere presenti per un’attività di prevenzione finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico. Tutto si è svolto nella massima tranquillità e intorno alle 20 i cittadini marocchini sono rientrati nelle loro abitazioni.