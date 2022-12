Natale, shopping sopra le aspettative: torna l’abito per il capodanno

ANCONA - Nei negozi è un viavai continuo. I primi acquisti si sono cominciati a vedere già ad inizio mese, ma è da una settimana che l’affluenza si è nettamente intensificata. I più organizzati hanno terminato da giorni il giro dei regali. Mentre oggi e domani tocca a quelli dell’ultimo momento. O a quelli del pensierino da aggiungere ai pacchi già pronti ad essere scartati. In ogni caso il Natale 2022 non ha disilluso le aspettative dei commercianti, tutt’altro. «Nonostante il periodo economico non sia dei migliori, stiamo vedendo che c’è un buon movimento» commenta Toni Tanfani, titolare della boutique Gisa.

Corsa al regalo

Maglieria e accessori vanno per la maggiore. «Dalla cintura al portafogli in pelle» specifica Tanfani. E dopo due anni in cui le feste sono state per lo più caratterizzate da restrizioni e divieti di assembramenti, quest’anno impazzano i veglioni di capodanno. «E infatti abbiamo ricominciato a vendere gli abiti da sfoggiare per la festa dell’ultimo dell’anno» aggiunge Tanfani. Dunque un Natale in cui si cerca di allontanare la morsa della crisi dovuta al caro vita per lasciarsi attraversare dall’atmosfera di festa, senza risparmiarsi nella spesa per i regali. «La maglieria sta andando molto bene - racconta Giorgio Pavani, titolare della boutique Lay Line - e anche i capospalla. Del resto chi non va in montagna preferisce spendere per vestirsi».

Il trend

L’abbigliamento, dunque, è tornato ad essere una delle scelte più gettonate. Ma tra gli articoli da regalo che stanno andando per la maggiore ci sono anche i giochi. «E non solo per i più piccoli - spiega Andrea Valla, titolare di Dadi & Mattoncini -, senza dubbio va molto forte il reparto prima infanzia, ma stiamo vendendo anche molti giochi da tavolo per tutte le età». E poi le intramontabili costruzioni Lego: «quelle vanno sempre bene - continua Valla - e tra gli appassionati sono proprio i più grandi di età a comprare i modelli più particolari». Il trend positivo degli acquisti natalizi non si registra solo ad Ancona. «Abbiamo sei punti vendita sparsi tra le Marche e l’Umbria - continua Andrea Valla - e stiamo vedendo che lo shopping di Natale si sta muovendo bene un po’ dappertutto. Segnale che c’è voglia di fare regali, ma anche che il nostro format è coerente in tutti suoi punti vendita».