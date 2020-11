Luci e istallazioni luminose: si accende il Natale anche a Falconara, Castelferretti e Palombina

Sembrano uscite da una favola di Natale le installazioni luminose che accolgono i frequentatori delle principali piazze falconaresi, accese questo pomeriggio a partire dalle 17,30 in piazza Mazzini, quindi davanti al centro commerciale Le Ville di Palombina Vecchia e infine in piazza della Libertà a Castelferretti. La slitta di Babbo Natale trainata da una renna, una grande sfera e un enorme pacco regalo e un arco decorativo si sono accesi insieme alle luminarie nei luoghi più frequentati dei due quartieri e del centro città, dopo il countdown in diretta Facebook con il sindaco Stefania Signorini, il presidente della Pro Loco Falconamare Carlo Rossi e la presidente dell’associazione di commercianti ‘I love shopping a Falconara’. In centro si è illuminato anche il cielo stellato davanti al Pergoli, addobbato di stallatiti luminose e il grande albero di luci a led, alto 12 metri. Abeti addobbati di luci sono stati posizionati a Castelferretti, dove è stato illuminato il castello, a Villanova, al centro commerciale Le Ville e all’angolo tra via Flaminia e via della Palombina Vecchia.

L’impossibilità di organizzare eventi, concerti e animazioni data l’emergenza sanitaria ha spinto l’amministrazione comunale a investire tutto sugli addobbi e sugli arredi delle principali piazze del territorio, grazie anche al contributo degli sponsor: Conad superstore, Estra Prometeo, Mediolanum, Sintexal Spa, Ulisse Servizi e T-Trade Group. L’impianto comunale di filodiffusione diffonderà musiche natalizie in centro e al centro commerciale Le Ville fino al 6 gennaio, per tutto il periodo di accensione delle luminarie.

Durante la diretta Facebook il sindaco Signorini ha rivolto un appello ai cittadini affinché acquistino dai commercianti del territorio e ha rilanciato l’invito a partecipare al concorso ‘Balconi luminosi a Falconara’: si potranno addobbare di luci terrazzi, finestre, giardini, facciate e così contribuire all’illuminazione natalizia anche nelle strade secondarie di Falconara. I concorrenti dovranno compilare il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune e sulla pagina Facebook "Balconi luminosi a Falconara", scattare una foto alla loro realizzazione e poi inviarla all’indirizzo cultura@comune.falconara-marittima.an.it oppure con un messaggio privato alla pagina social dedicata all’evento. Le foto possono essere inviate fino al 27 dicembre e saranno pubblicate a partire dal 30. Quelle che riceveranno un maggior numero di ‘mi piace’ saranno premiati con un attestato e riceveranno una sorpresa. Anche le scuole saranno coinvolte nell’organizzazione del Natale: i lavori dei bambini saranno pubblicati in una mostra virtuale sulla pagina Facebook del Comune di Falconara.