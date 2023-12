Iniziano le feste, potenziati i controlli in città e stazioni

ANCONA - Controlli potenziati per le festività Natalizia. E' stato deciso questa mattina Comitato Ordine e sicurezza Pubblica in Prefettura. Presenza delle forze del'ordine nei principali luoghi di aggregazione e di culto saranno caratterizzati dalla visibilità e prossimità al cittadino.

Per quanto riguarda il movimento dei viaggiatori, la Polizia Ferroviaria ha incrementato le risorse di personale per potenziare i presidi nelle stazioni di Fabriano e Falconara Marittima. Previsti servizi combinati su convogli regionali ed Intercity.



Sulle principali arterie della provincia, SS.76 e SS16, verranno intensificati i controlli per garantire la fluidità e sicurezza della circolazione e contenere

l'incidentalità stradale. Nel porto di Ancona la Polizia di Frontiera e il personale della Capitaneria di Porto concorreranno, nell'ambito delle rispettive competenze, a verificare la regolarità del transito dei passeggeri e merci che si intensifica nel periodo. ci. Specifici controlli sono in atto sulla filiera per la commercializzazione dei prodotti ittici.

Le Forze di polizia e i Vigili del Fuoco hanno programmato mirati servizi di controllo sui depositi e gli esercizi di minuta vendita per evitare che vengano

commercializzati prodotti non conformi alla normativa nazionale e comunitaria.