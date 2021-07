Nasconde in casa hashish e marijuana: arrestato un 38enne

Scoperto dalla polizia con un bazar di hashish e marijuana. Arrestato dagli agenti della questura questa mattina un 38enne di Senigallia per detenzione di sostanze stupefacenti.

Nascondeva in casa 110 grammi di marijuana e quasi due etti di hashish, oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. La droga è stata scoperta grazie anche all'aiuto dei cani antidroga dell'Unità Cinofila della polizia. L'uomo è stato arrestato. Il giudice ha convalidato l'arresto e ha disposto per lui la misura dell'obbligo di firma.