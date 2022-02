Nasconde hashish e cocaina in casa: giovane nei guai

Nascondeva in casa venti grammi di hashish e una dose di cocaina all’interno di un barattolo: finisce nei guai un giovane anconetano. Gli agenti di polizia ieri lo hanno fermato e sottoposto a perquisizione in casa. Oltre allo stupefacente i poliziotti dell’Antidroga hanno rinvenuto e sequestrato anche un bilancino di precisione, necessario per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato denunciato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nei giorni scorsi i poliziotti delle Volanti hanno fermato due 30enni di origine irachena a bordo di un’auto. Dalla perquisizione del mezzo, poi sequestrato, è emerso che ci fossero nascosti 10,62 grammi di marijuana. Così è scattata la sanzione.