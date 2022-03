In viaggio con moglie e figlio: nasconde 8 grammi di eroina

ANCONA - Viaggia con la famiglia in auto nascondendo anche un ovulo di eroina di circa 8 grammi. Ieri la squadra Mobile ha arrestato per spaccio un uomo di origine tunisina.

Durante il controllo l’uomo ha iniziato ad opporre resistenza agli agenti finché non è scappato a bordo del mezzo su cui viaggiava con la moglie e suo figlio. Raggiunto dagli agenti di polizia il tunisino è stato fermato all’altezza di Palombina e bloccato. Era già noto alle forze dei polizia e irregolare sul territorio nazionale. Portato in questura, dopo le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno, è stato trattenuto presso le Camere di sicurezza della questura, in attesa del giudizio direttissimo.