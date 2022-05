La bambina vuole nascere, il parto inizia dentro l'ambulanza

ANCONA - Sono stati attimi concitati quelli vissuti oggi pomeriggio dai volontari della Croce Gialla di Ancona e da una giovane neomamma. I militi sono intervenuti insieme all'automedica del 118 nella zona di Collemarino per soccorrere la donna a cui si erano rotte le acque. Immediato il trasferimento al pronto soccorso ginecologico annesso all’ospedale Salesi di Ancona ma durante il tragitto il parto è iniziato a tutti gli effetti.

Gli agenti della polizia municipale all'uscita della galleria del Risorgimento, capendo immediatamente l'emergenza in atto, hanno creato un passaggio per far passare l'ambulanza fino all'ospedale pediatrico Salesi e agevolando così il passaggio nonostante il traffico per la fiera di San Ciriaco. Appena il tempo di arrivare all'ospedaletto che la donna ha partorito la neonata. Entrambe stanno bene.