Carenze strutturali e igieniche, controlli dei Nas nelle mense scolastiche: nell'Anconetano segnalate 4 ditte

ANCONA - Controlli dei Nas nelle mense scolastiche: 30 strutture controllate nelle Marche e 6 di queste sono state sanzionate amministrativamente per un ammontare complessivo di 12.000 euro. In particolare 10 controlli hanno riguardato la provincia di Ancona dove sono state segnalate all’Autorità Sanitaria, per inadeguatezze, 4 ditte. Inoltre, sempre nella provincia dorica, tre sono state le violazioni amministrative contestate.

Sei controlli sono stati effettuati nella provincia di Macerata, dove sono state segnalate all’Autorità Sanitaria per le inadeguatezze rilevate, 4 attività. Ulteriori 5 strutture sono state ispezionate nella Provincia di Pesaro Urbino. Una ditta è stata segnalata all’Autorità Sanitaria ed a suo carico è stato elevato un verbale di Euro 2000. Nella provincia di Fermo è stata segnalata all’Autorità

Sanitaria una sola struttura a fronte delle 4 controllate. Infine, in Provincia di Ascoli Piceno i controlli hanno riguardato 5 mense scolastiche: tre sono state segnalate all’Autorità Sanitaria per le inadeguatezze riscontrate ed una è stata sanzionata amministrativamente. Le violazioni riscontrate hanno tutte riguardato la non corretta applicazione dei sistemi e procedure predisposte in autocontrollo (art. 6/8° comma del D.Lgs. 193/2007) che prevede l’irrogazione di una sanzione di 2000 euro. Le inadeguatezze segnalate all’Autorità Sanitaria hanno riguardato piccole carenze strutturali ed igieniche.