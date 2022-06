Commercializza prodotti etnici e ne conserva 650 chili in congelatori spenti: maxi multa e merce sequestrata

ANCONA - I Nas hanno denunciato un cittadino pakistano, legale responsabile di una rivendita di alimenti etnici di Fermo, per aver detenuto, ai fini della commercializzazione, 650 chili di prodotti (carne, pesce, verdure) conservati all'interno di quattro congelatori spenti. La merce, in via di deperimento e del valore complessivo di 7mila euro, è stata sequestrata e sono state elevate a carico del titolare dell'attività sanzioni per oltre 8 mila euro.