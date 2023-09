Narcotrafficante con 42 chili di droga preso alla Baraccola, ha patteggiato a 5 anni 

ANCONA – Aveva due case, una a Civitanova Marche e l'altra in via Primo Maggio, alla Baraccola, in affitto da almeno tre mesi, prima che i carabinieri lo arrestassero trovandolo in possesso del carico più grosso di droga mai sequestrato in quell'anno, il 2022. Aveva 42 chilogrammi di sostanza stupefacente. Ad un anno dalle manette ha patteggiato la pena a 5 anni il giovane narcotrafficante albanese, 34 anni. Resterà ai domiciliari che sconterà in una comunità religiosa ad assistere poveri e disabili. Era finito nei guai il 2 settembre dello scorso anno, dopo un controllo fatto in via Albertini, dai carabinieri del Norm. Lo avevano fermato a bordo di una Golf, dopo una soffiata arrivata dalla guardia di finanza di Brescia. Nella vettura c'era un chilo di cocaina purissima. Il resto lo aveva trovato nell'appartamento di via Primo Maggio, servito come stoccaggio della droga che avrebbe preso il mercato della riviera Adriatica, almeno fino a Civitanova. Nella cittadina della provincia maceratese l'albanese era intestatario di un altro appartamento preso in affitto.

I 42 chili di droga erano 36 di eroina e 6 di cocaina. Valore stimato una volta tagliata e spacciata circa 10 milioni di euro. Nell'appartamento di Ancona i carabinieri avevano trovato anche una pistola carica con dei proiettili (oltre allo spaccio gli era stato contestato anche il porto abusivo di armi). La procura per lui, con la pm Irene Bilotta, aveva chiesto il giudizio immediato. L'albanese nel patteggiamento è stato difeso dall'avvocato Massimiliano Orrù del foro di Rimini. L'imputato nel suo paese lavora come commerciante di auto usate e veniva spesso in Italia, viaggi di tre mesi usufruendo del visto turistico. I carabinieri sono stati avvisati dalla guardia di finanza di Brescia, che stava già indagando sul 33enne per conto della distrettuale antimafia lombarda.