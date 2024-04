Fa i lavori in un appartamento poi minaccia l’inquilino: «Se non paghi ti tiro il collo». Muratore condannato

FALCONARA MARITTIMA - Aveva fatto dei lavori in un appartamento al secondo piano, in via Flaminia, sopra al suo, in una palazzina dove anche lui viveva. C’era stata infatti una perdita da un bagno e al piano di sotto era venuto giù il cartongesso con una puzza nauseabonda. Visto che faceva il muratore si era offerto di riparare il danno che il proprietario però avrebbe dovuto pagare, più i danni arrecati al suo appartamento. Più di 2mila euro di parcella. D’accordo con il proprietario dell’immobile quei soldi doveva darglieli l’inquilino, un bengalese di 30 anni, dirottando così l’affitto per quelle spese. Solo i primi pagamenti però sarebbero stati saldati.

Per avere il resto il muratore avrebbe usato le manieri forti, salendo al piano di sopra e minacciando il bengalese. «Se non paghi ti cambio la serratura - avrebbe detto il muratore - paga o ti mando via, ti cambio le chiavi, ti tiro il collo, ti ammazzo se non mi dai i soldi». Era maggio del 2017 . Il bengalese lo ha denunciato facendolo finire a processo per estorsione e minacce. Il 60enne, un montenegrino, è stato condannato ad un anno e 4 mesi dalla giudice Maria Elena Cola che ha derubricato il reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. L’imputato era difeso dall’avvocato Michele Carluccio.