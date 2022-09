SENIGALLIA - Cade da un’impalcatura di via Rosimini, a Senigallia. Muratore in ospedale con codice rosso. Ancora da stabilire con certezza le cause del grave infortunio accaduto nel pomeriggio di oggi. L’uomo è precipitato da diversi metri ed è stato soccorso con l’eliambulanza. Sul posto, oltre al 118, la polizia.