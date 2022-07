Muore in casa una giovane mamma: lancia l'allarme il figlio ma è tutto inutile

APIRO - Dramma in casa: una giovane mamma di 37 anni è stata trovata morta nella sua abitazione ieri sera verso le otto di sera.

Stando ai primi accertamenti sisarebbe trattato di un malore. Ad accorgersi per primo della tragedia il figlio 14enne con cui viveva. Lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i soccorsi della medica di Cingoli e della pubblica assistenza Piros. Per la donna non c'è stato purtroppo nulla da fare.